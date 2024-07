Juventus Turin kauft ein Verteidiger-Talent von der Admira

Der 19-jährige Puczka verteidigte für die Admira in der vergangenen Saison in 28 Pflichtspielen auf der linken Seite. Jetzt geht es in die Serie C: Juve will den Nachwuchsteamspieler beim zweiten Profi-Team "Juve Next Generation" aufbauen.

Beim U19-Länderspiel im Februar gegen Italien machte der Linksverteidiger den Großklub zum ersten Mal auf sich aufmerksam, berichtet Puczkas Manager Georg Lederer von "More than Sport": "Wir hatten einige Angebote für David aus dem In- und Ausland. Dass er nun einen mehrjährigen Vertrag bei einem der größten Vereine Europas bekommt, ist beachtlich und zeigt sein Talent sowie seine Arbeit."