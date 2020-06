Politische Zeiten in der deutschen Fußball-Bundesliga

Nach seinem ersten Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Union Berlin kniete sich Marcus Thuram im Strafraum nieder und senkte den Kopf. Der 22-jährige Franzose von Mönchengladbach ahmte die Geste nach, mit der der seitdem vertragslose NFL-Quarterback Colin Kaepernick 2016 eine Protestwelle gegen die Unterdrückung von Schwarzen und gegen Polizeigewalt in den USA gestartet hatte. Derzeit gibt es in den USA landesweit wütende Proteste, nachdem der Afroamerikaner George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden war.

Bereits am Samstag stand auf dem Trauerflor des Schalker US-Teamspielers Weston McKennie „ Justice for George“. Dieselbe Botschaft prangte am Sonntag dann auch auf dem T-Shirt von Dortmunds Jadon Sancho, das er nach seinem Tor zum 2:0 in Paderborn zeigte – und sich dafür bereitwillig die Gelbe Karte abholte. Auch Mitspieler Achraf Hakimi präsentierte diesen Schriftzug nach seinem Treffer zum 4:1.