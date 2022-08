Jürgen Werner: "Die Austria muss die Welle reiten"

Im Jänner hat die Investorengruppe 40 Prozent der Austria erstanden. Mittlerweile sind es mehr. "Wir stehen jetzt bei 49,9 Prozent", erklärte Werner. Die Bundesliga habe bei der Lizenzierung die Call-Option über 2,5 Millionen Euro für die weiteren 9,9 Prozent nicht anerkannt, weil "das nur einseitig war, die Austria das in der Not nicht abrufen" könne. Also habe man diese gezogen.

Dass sich er und Sportdirektor Manuel Ortlechner künftig in die Quere kommen könnten, schließt Werner aus: "Was den Fußball betrifft, ticken wir ziemlich gleich." Schon die letzten Transfers habe man gemeinsam abgewickelt, so soll es auch bleiben.