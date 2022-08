Die Austria muss schnell handeln und klare Zeichen setzen

Das 0:2 gegen Fenerbahce Istanbul hatte für die Austria-Verantwortlichen am Freitagvormittag ein arbeitsreiches Nachspiel. Gesucht wurde der Werfer des Trommelschlägels, der den türkischen Tormann an der Brust getroffen und das Spiel an den Rand eines Abbruchs gebracht hatte.

Noch konnte man den Übeltäter nicht identifizieren, auch ist nicht klar, ob es sich dabei um den Trommler eines Fanklubs handelte oder nicht. Die Sichtung der Überwachungsvideos soll Licht ins Dunkel bringen.

Sofern die Person überführt wird, dann wird, ja muss ein Hausverbot die Folge sein. Darüber hinaus will die Austria bei der Bundesliga ein bundesweites Stadionverbot beantragen.