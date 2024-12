Wenn das steirische Feuer brennt: Gebt Säumel bei Sturm eine Chance

Freilich, Sturm hat in Lille nicht unverdient 2:3 verloren. Doch das Spiel war dennoch eine erneute Empfehlung für Interimstrainer Jürgen Säumel.

Denn es kommt nicht nur darauf an, wie man eine Mannschaft einstellt. Die große Herausforderung ist in diesem Fall nicht die Aktion, sondern die Reaktion. Säumels Umstellung schon während der erste Hälfte, in diesem Fall den vielseitigen Böving ins Mittelfeld zu beordern, war klug, hätte letztlich fast zum Erfolgsfall geführt.

Weitere Beispiele gab es zuletzt.