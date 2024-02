Jubeln wie Ronaldo: Ein Argentinier provoziert seine Landsleute

Alejandro Garnacho kann es nicht lassen. Der argentinische Fußball-Star von Manchester United erinnerte beim 3:0-Erfolg von Manchester United an Cristiano Ronaldo . Bei seinen Treffern zum 2:0 und 3:0 setzte sich der 19-Jährige auf die Webebande und ließ sich in aller Ruhe feiern.

Somit jubelte er wie einst Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, von dem es ähnliche Bilder gibt. Die Legende von Manchester United und Real Madrid ist aber vor allem durch seinen Siu-Jubelsprung bekannt. Auch so jubelte Garnacho schon mehrmals und zog sich damit den Zorn seiner Landsleute zu. Argentiniens Star Angel di Maria sagte zum Beispiel in einem Interview: "Was ich nicht so machen würde, ist, wie Cristiano zu jubeln. Ich würde das Tor machen und dann so wie Messi jubeln." Die Konkurrenz zwischen den beiden Stars ist immer noch groß.