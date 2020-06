Soriano: "Wir sind schon ganz nah dran"

Barcelona

Ja. Ich hatte auch eine sehr gute beiin der B-Elf. Aber diese Saison war noch besser.

Mittlerweile sind Sie Kapitän und Leader der Mannschaft. Überrascht von Ihrer Entwicklung hier in Salzburg?

Nein, aber stolz bin ich. Kapitän zu sein ist eine Aufgabe, eine Herausforderung für mich.

Sie haben noch einen laufenden Vertrag in Salzburg. Werden Sie ihn erfüllen?

Das habe ich vor, weil es mir hier sehr gut gefällt. Aber ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es im Fußball schnell gehen kann. Es kommt ein großer Klub, es gibt Angebote und Gespräche. Es können in kurzer Zeit viele Dinge geschehen.

In dieser Saison haben Sie sich in die Auslage gespielt.

Ja. Wenn mir ein Angebot gefällt, dann werde ich darüber sprechen. Aber es muss auch Red Bull Salzburg gefallen. Nur wenn alle einverstanden sind, dann ist es möglich.

Ist es ein persönliches Ziel, noch zu einem großen Klub zu wechseln?

Jeder Fußballer will bei den ganz großen Vereinen spielen. Aber ich möchte jede Woche spielen und nicht bei einem Top-Klub auf der Bank sitzen.

Salzburg ist schön, aber im Vergleich zu Barcelona sehr klein. Was fehlt Ihnen?

Es ist anders. Hier hast du kurze Distanzen, du bist gleich in Innsbruck oder München. Ich bin in Barcelona aufgewachsen, was soll ich Ihnen sagen? Natürlich fehlt mir das Meer. Dafür gibt es hier Berge, die den Kindern gefallen. Und man kann mit dem Auto vernünftig fahren (lacht). In Barcelona ist das bei dem Verkehr nicht möglich.

Sie pflegen ein gutes Verhältnis zu Bayern-Trainer Pep Guardiola. Haben Sie ihn schon in München getroffen? Ist ja nur ein Katzensprung.

Nein, getroffen habe ich ihn nicht, aber wir stehen in Kontakt, immerhin haben wir denselben Manager. Ich denke, Guardiola ist mit den Bayern genug beschäftigt. Ich möchte ihn auch nicht stören.

Erklären Sie mir bitte das Phänomen Guardiola.

Am besten kann man ihn auf der psychologischen Ebene beschreiben. Er ist ein Profi, lebt den Fußball und versucht, sich in die Haut des Spielers zu versetzen. Wenn ein Spieler schlecht ist, will er wissen, warum das so ist. Er will es verstehen. Er denkt wie ein Spieler. Er ist nicht ein Trainer, der sich nur um die Taktik kümmert. Er ist ein Besessener, er sucht nach Lösungen.

Zuletzt wurde darüber diskutiert, ob Sie für Österreich spielen könnten. Ist Ihnen das nicht Spanisch vorgekommen?

Es ist schon eigenartig. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich bin nach Salzburg gekommen, um Fußball zu spielen für Red Bull Salzburg. Nicht mit dem Hintergedanken, dass ich irgendwann für Österreich einlaufen könnte.

Sie sind der beste Torschütze in der Geschichte der spanischen U-17. Können Sie sich an die Zeit damals erinnern?

Ja. Das macht mich stolz, es ist schön, meinen Namen in den Statistiken neben großen Spielern wie Torres, Fàbregas oder Iniesta zu lesen.

Salzburg strebt die Champions League an. Dafür müsste das Team gehalten werden. Haben Sie nicht Angst, dass einige Spieler im Sommer weggehen?

Das kann immer passieren. Natürlich wäre es wichtig, dass wir als Gruppe beisammenbleiben.

Was fehlt dem Team für den nächsten Schritt?

Glück. Ab einem gewissen Niveau wird es immer wichtiger, Glück zu haben. Glück ist das große Ganze, in dem sich alles bewegt.