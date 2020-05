Vorbild, Familienmensch und Treff-Ass

Der WAC geht auch ins Rückspiel gegen Austria Wien als Tabellenführer. Das ist vor allem Joachim Standfest zu verdanken: Mit einem Tor und einer Vorlage hatte er Hauptanteil am 2:1 gegen die Admira. Der 34-jährige gebürtige Steirer, mit dem GAK 2004 und mit Sturm Graz 2011 jeweils Meister, dazu fünffacher Cupsieger und 34-facher Teamspieler, erlebt in Wolfsberg seinen x-ten Frühling. Und er ist in der laufenden Saison zum Mann für besondere Tore geworden: 2:1 gegen Sturm in Graz, 2:1 am Samstagabend gegen die Admira – und beide Male hat Standfest zugeschlagen und seinem Klub jene Punkte gesichert, die jetzt die Tabellenführung bedeuten.

Für Trainer Dietmar Kühbauer ist der Außenverteidiger ein Vorbild für die gesamte Mannschaft: Zu jedem Training fährt er die 80 Kilometer von seinem Wohnort Graz nach Wolfsberg. "Ich bin ein Familienmensch und will jede freie Minute bei den Meinen verbringen", sagt Standfest. Den Lohn durfte er am Samstag ernten: "Der Pass von Putsche war unglaublich, ich hab’ nur mehr reinschießen müssen", schilderte er das Siegestor in der vorletzten Minute. "Wir hoffen natürlich, dass das Märchen noch etwas weitergeht. Wir schauen aber immer noch von Spiel zu Spiel." Nächster Gegner der Kärntner ist mit der Austria wieder ein Standfest-Ex-Klub.

Im 14. Spiel, das Schiedsrichter Alexander Harkam leitete, ist dem Wolfsberger AC der erste Sieg unter dem Grazer Pfeifenmann gelungen. Dabei hatte es den Anschein, als würde er erneut zum Spielverderber werden: In der 77. Minute blieb Harkams Pfeife nach einem Foul an Jacobo still. "Das war ein klares Beinstellen", ereiferte sich Kühbauer.

Walter Knaller, der Kärntner Trainer in den Diensten der Niederösterreicher, war auf das Defensivverhalten seiner Admira-Spieler sauer. "Wir haben dem WAC beim Siegestor ein Geschenk gemacht", sagte er. "Ein Team mit so einem Lauf hat das natürlich dankend angenommen."