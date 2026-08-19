Erst im Juni hatte Sturm Graz die Option für einen Fixerwerb von Jeyland Mitchell gezogen. Wie der KURIER berichtete , verlässt der Verteidiger nun den Fußball-Vizemeister für kolportierte acht Millionen Euro in Richtung Straßburg .

Die Summe, die inklusive Boni sein soll, entspricht der mit Abstand höchsten Ablösesumme der Grazer für einen Defensivspieler. Sturm hatte den 21-Jährigen aus Costa Rica zunächst von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen und in diesem Sommer für kolportierte 1,8 Mio. Euro erworben.

Sturm: „Neue wirtschaftliche Maßstäbe“

„Jeyland Mitchell hat sich nach kurzer Anlaufzeit zu einem absoluten Leistungsträger und Abwehrspieler von europäischem Format entwickelt. Dieser Weg belegt ein weiteres Mal die hervorragende Plattform, die der SK Sturm jungen Spielern bieten kann“, erklärte Michael Parensen, der Sport-Geschäftsführer von Sturm. Parensen sah eine „ausgezeichnete Lösung für alle Beteiligten“, man habe mit diesem Transfer im Defensivbereich „neue wirtschaftliche Maßstäbe“ setzen können.