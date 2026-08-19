Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

„Neue wirtschaftliche Maßstäbe“: Sturm verkaufte Mitchell für Rekordsumme

Jeyland Mitchell verlässt Sturm Graz nach nur einem Jahr wieder. Der Verteidiger wechselt für eine Verteidiger-Rekordsumme nach Frankreich.
19.08.2026, 10:03

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / 16. RUNDE: SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - GAK

Erst im Juni hatte Sturm Graz die Option für einen Fixerwerb von Jeyland Mitchell gezogen. Wie der KURIER berichtete, verlässt der Verteidiger nun den Fußball-Vizemeister für kolportierte acht Millionen Euro in Richtung Straßburg.

Riesenkrach um Massombo: Was Altach nun vorhat

Die Summe, die inklusive Boni sein soll, entspricht der mit Abstand höchsten Ablösesumme der Grazer für einen Defensivspieler. Sturm hatte den 21-Jährigen aus Costa Rica zunächst von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen und in diesem Sommer für kolportierte 1,8 Mio. Euro erworben.

Sturm: „Neue wirtschaftliche Maßstäbe“

„Jeyland Mitchell hat sich nach kurzer Anlaufzeit zu einem absoluten Leistungsträger und Abwehrspieler von europäischem Format entwickelt. Dieser Weg belegt ein weiteres Mal die hervorragende Plattform, die der SK Sturm jungen Spielern bieten kann“, erklärte Michael Parensen, der Sport-Geschäftsführer von Sturm. Parensen sah eine „ausgezeichnete Lösung für alle Beteiligten“, man habe mit diesem Transfer im Defensivbereich „neue wirtschaftliche Maßstäbe“ setzen können.

Als Fosso-Ersatz: Holt Sturm einen Schützling von Ex-Trainer Foda?

Mitchell selbst sprach von einem „großartigen Jahr hier in Graz“. „Ich konnte mich sportlich und persönlich enorm weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Nun freue ich mich auf die Herausforderung in der Ligue 1.“

SK Sturm Graz
Agenturen, pres  | 

Kommentare