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Fußball

Sturms perfekter Poker: Mitchell um Rekordsumme nach Frankreich

Nach längeren Verhandlungen dürfte Mitchell der teuerste Verteidiger werden, den Sturm Graz jemals verkauft hat. Der Wechsel nach Straßburg soll laut Transferexperten durch sein.
Harald Ottawa
17.08.2026, 08:29

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Abflug: Viel Geld für Mitchell

Am Samstag hatte Jeyland Mitchell noch gebeten, im Heimspiel gegen Altach einlaufen zu müssen (1:0). Nun dürfte es der Costa-Ricaner überhaupt nicht mehr für Sturm tun. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano landet der Verteidiger fix beim Ligue 1-Klub  Racing Straßburg. 

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Sollte auch der Medizincheck positiv ausfallen, ist Mitchell fix weg. Und der Poker von Sturms Sportchef Michael Parensen ging auf. Ursprünglich war von einer Ablösesumme in der Höhe von 5 Millionen Euro die Rede, nun soll das Gesamtpaket 8 Millionen Euro betragen. 

Rekordmann Mitchell

Die Grazer hatten Mitchell erst im Juni 2026 nach einer einjährigen Leihe dauerhaft von Feyenoord Rotterdam für kolportierte 1,8 Millionen Euro übernommen. Nun wird er der teuerste Abwehrspieler, den Sturm bislang abgegeben hat.

SK Sturm Graz Steiermark
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