Sturms perfekter Poker: Mitchell um Rekordsumme nach Frankreich

Am Samstag hatte Jeyland Mitchell noch gebeten, im Heimspiel gegen Altach einlaufen zu müssen (1:0). Nun dürfte es der Costa-Ricaner überhaupt nicht mehr für Sturm tun. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano landet der Verteidiger fix beim Ligue 1-Klub Racing Straßburg.

Sollte auch der Medizincheck positiv ausfallen, ist Mitchell fix weg. Und der Poker von Sturms Sportchef Michael Parensen ging auf. Ursprünglich war von einer Ablösesumme in der Höhe von 5 Millionen Euro die Rede, nun soll das Gesamtpaket 8 Millionen Euro betragen.

Rekordmann Mitchell

Die Grazer hatten Mitchell erst im Juni 2026 nach einer einjährigen Leihe dauerhaft von Feyenoord Rotterdam für kolportierte 1,8 Millionen Euro übernommen. Nun wird er der teuerste Abwehrspieler, den Sturm bislang abgegeben hat.