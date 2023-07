Jetzt ist es offiziell: Gerhard Struber neuer Salzburg-Trainer

Und dann ist doch alles ganz schnell gegangen: Am Freitag hat sich Matthias Jaissle zu Al-Ahli verabschiedet, am Samstag ist Salzburg mit einem 2:0-Sieg in Altach in die neue Saison gestartet und schon am Montag hat Österreichs Serienmeister seinen neuen Trainer präsentiert. Mit Gerhard Struber übernimmt erstmals in der Red-Bull-Ära ein Salzburger das Kommando beim Ligakrösus.

Zunächst gilt es, nach dem turbulenten Saisonstart Ruhe reinzubekommen. Anpassungsschwierigkeiten sollte der gebürtige Kuchler keine haben, er kennt den Verein gut.