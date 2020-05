Jetzt geht Schöttel in die Offensive

Der Cheftrainer, der gemeinsam mit Stefan Ebner auch Sportdirektor ist, denkt bereits an die nächsten Transferperioden: "Das ist nur ein Übergangskader, weil noch viele Verträge aus der Vergangenheit laufen." Schöttel will viel Mittelmaß aus dem 24-Mann-Kader abgeben, um neben ein paar echten Verstärkungen auch Talente von den Rapid-Amateuren holen zu können.



Wird sich in den nächsten Wochen also die seit Jahresbeginn andauernde Krise fortsetzen? "Nein, auch wenn wir jetzt zu wenig Punkte haben. Wir werden in den vier Spielen gegen die Europacup-Starter sicher mehr als die zwei Punkte aus dem ersten Durchgang machen", meint der 44-Jährige, der sich ärgert, "dass rund um den Verein Weltuntergangsstimmung verbreitet wird". Als Rekordspieler des Vereins weiß Schöttel selbst am besten, "dass in der Öffentlichkeit beim Thema Rapid immer die Emotion regiert. Ich wünsche mir aber etwas mehr Sachlichkeit."