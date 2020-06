Jantscher erlöst Red Bull Salzburg

Mit dem Müssen ist es im Leben so eine Sache. Denn gerade dann, wenn man etwas tun muss, klappt es oft nicht. Bei Salzburg war das am Samstag aber anders: Der Tabellenführer musste vor den schweren Aufgaben gegen Sturm (A), Ried (H), Mattersburg (A) und Rapid (A) das Heimspiel gegen Wacker Innsbruck gewinnen. Und man gewann 2:0 – dank einer personellen Umstellung nach 25 Minuten.



Die Salzburger hatten zunächst wieder einmal keine Linie gefunden. Es schien ein Konzept, ein Matchplan zu fehlen. Die Aktionen waren auf Zufall aufgebaut. Dazu betätigte sich Leonardo in seiner Spielmacherrolle als Solist. Seine Einzelaktionen waren aber nicht einmal schön anzusehen.