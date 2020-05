Janko: "Hatte in meiner Karriere viel Glück"

Marc Janko bereitet sich mit seinem Klub Trabzonspor derzeit in Antalya auf die Frühjahrssaison vor und trifft am Montag in einem Testspiel gegen Bremen auf seine Nationalteam-Kollegen Junuzovic, Prödl und Arnautovic (19 Uhr, live Sport1). Nach einem verkorksten ersten Halbjahr möchte er in der Türkei durchstarten und auch dort seinen Torriecher unter Beweis stellen. Sein Vertrag läuft noch zweieinhalb Jahre, dennoch wird der Teamstürmer derzeit bei deutschen Klubs gehandelt.

KURIER: Sie sorgen in deutschen, österreichischen und türkischen Medien für Schlagzeilen, weil Sie mit Freiburg in Verbindung gebracht werden.

Marc Janko: Ich bekomme hier im Trainingslager nichts davon mit, ich weiß nichts, auch nicht von meinem Manager. Ich konzentriere mich auf die Arbeit. Ich bin 2012 zwei Mal umgezogen – von Enschede nach Porto, von Porto nach Trabzon. Mein Plan ist daher, so schnell nicht wieder zu wechseln.

Dafür kennen Sie sich mit Speditionen und Hotels aus.

Ja, in Sachen Umzug kann ich einige Tipps geben. Ich weiß auch, welche Kriterien bei der Beurteilung von Hotels wichtig sind (lacht). In Porto habe ich neun Wochen im Hotel gewohnt, in Trabzon waren es elf Wochen.

Sind Sie ein Mensch, der eigene vier Wände benötigt, um sich wirklich heimisch zu fühlen?

Ja, ich brauche meine Privatsphäre. Das Leben auf wenigen Quadratmetern mit meiner Freundin war auch ein Härtetest für die Beziehung. Wir haben ihn bestanden. Viele Fußballer leben ihre ganze Karriere lang in Hotels, weil sie davon ausgehen, dass sie in ein, zwei Jahren sowieso wieder woanders spielen. Ich bin nicht der Typ für so ein Leben. Jetzt haben wir unser Haus, da geht es mir gleich viel besser.

Nur der sportliche Erfolg fehlt.

Stimmt, ich hatte ein schweres Halbjahr, weil ich im Sommer die gesamte Vorbereitung versäumt habe. Das ist mir in meiner Karriere noch nie passiert. So etwas ist fatal für die Monate danach, weil man das nur schwer aufholen kann.

Gibt es für Sie Hoffnung auf mehr Einsätze als im Herbst?

Ich habe mit dem Trainerteam Gespräche geführt. Sie glauben an meine Qualitäten, daher werde ich schon meine Chancen bekommen.

Spielpraxis wäre auch für das Nationalteam wichtig.

Es ist ja nicht so, dass ich in den letzten Monaten gar keine Praxis hatte.