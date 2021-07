Janko, Fuchs und Pogatetz im EL-Rennen

Österreichs Legionäre wollen in der Europa League am Donnerstagabend mit ihren Clubs auf Aufstiegskurs bleiben. Marc Janko könnte die Ausgangslage mit bisher vier Punkten aus zwei Gruppenspielen mit Twente Enschede in Odense weiter ausbauen. Dasselbe gilt für Emanuel Pogatetz mit Hannover 96 zu Hause gegen den FC Kopenhagen und Christian Fuchs mit Schalke 04 auf Zypern gegen AEK Larnaca.



"Wenn wir dort punkten, schaut es sehr gut aus", fasste Janko die Ausgangslage nicht nur für sein Team treffend zusammen. Twente und der englische Vertreter Fulham sind in Gruppe K Favoriten auf den Einzug in die K.o.-Phase und führen die Tabelle auch an. Odense lauerte mit drei Zählen dahinter auf Rang drei. "Wir sind der Favorit. Aber die nordischen Teams sind physisch sehr präsent. Das wir ein unangenehmes Spiel für uns", meinte Janko.