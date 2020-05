Jakob Jantscher: Das Glück des Weltenbummlers

Diese Zähigkeit und Reife haben offenbar auch Teamchef Marcel Koller imponiert – neben all den fußballerischen Qualitäten, die Jantscher zweifelsohne mitbringt. Mit einem starken Frühjahr bei Luzern hat sich der 26-Jährige in Erinnerung gerufen und erhielt deshalb erstmals seit zwei Jahren wieder eine Einladung zur Nationalmannschaft. Wobei Marcel Koller den Steirer schon länger auf dem Radar hatte: Im Herbst hat der Teamchef Jantscher sogar im Cup in Schaffhausen auf die Beine geschaut.

Jantscher kehrt nun sogar als bester Vorlagengeber der Super League (12 Assists) ins Team zurück, der Österreicher gilt als eine der heißesten Aktien auf dem Schweizer Transfermarkt. „Es wird gerade viel spekuliert“, berichtet der 26-Jährige, der mit Bern, Basel und deutschen Klubs in Verbindung gebracht wird. „Du hast in der Schweiz viel Aufmerksamkeit. Mehr als in Österreich.“