Ivanschitz beim Comeback ohne Zorn

Jetzt wurde es wieder etwas mit Ivanschitz und der Auswahl. Der Burgenländer wusste, bei wem er sich bedanken musste: "Ich freue mich, dass mir Willi Ruttensteiner die Chance gibt." Nicht nur das. Der Teamchef für zwei Spiele möchte noch in dieser Woche ohne erkennbare Not die Kapitänsfrage neu stellen und die Richtung für den neuen Teamchef vorgeben. "Die Mannschaft wird den Kapitän nicht wählen."



Ob plötzlich wieder Ivanschitz neben den aktuellen Kapitänen Fuchs und Janko infrage kommt? Ivanschitz, in der Vergangenheit als Kapitän stets infrage gestellt und bei diesem Thema ein gebranntes Kind, wich diplomatisch aus: "Dieses Thema war auch früher viel zu groß."



Dennoch fühlt er sich bereit, Verantwortung zu übernehmen. "Mit 49 Länderspielen ist man doch automatisch ein Führungsspieler." Noch dazu hätte er in den letzten Jahren an Reife dazugewonnen. Seine Aussagen wirkten nach zweieinhalb Jahren Abwesenheit diesmal auch bestimmter und gehaltvoller, waren kaum vergleichbar mit diversen Floskeln früherer Tage. Zu den Leistungen des Nationalteams in den letzten 30 Monaten wollte er sich nicht äußern. "Das steht mir auch nicht zu. Nur soviel: Die Chance auf eine erfolgreiche Qualifikation war groß, es hat jedoch aus verschiedenen Gründen nicht geklappt."