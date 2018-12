Italiens Fußball droht zum Jahreswechsel das Chaos

Der italienische Fußball droht kurz vor Jahresende im Chaos zu versinken. Rassistische Gesänge und Straßenschlachten rund um das Spiel Inter Mailand gegen SSC Napoli stellten am Mittwoch den Sport ins Abseits und forderten einen Toten. Als Schuldige werden die Fans von Inter ausgemacht. Daher wurden die Nerazzurri zu zwei Geisterspielen verurteilt.

Vor dem Stadion Giuseppe Meazza in Mailand kam es vor dem Schlagerspiel der 18. Runde am Stefanitag zu kriegsähnlichen Szenen: Bilder zeigen Verwüstungen in den Straßen, brennende Autos und verletzte Menschen. Teile der Mailänder Ultras traten Medienberichten zufolge als Aggressoren auf und hatten am Ende selbst einen Toten zu beklagen.