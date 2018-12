Der Gewinner des italienischen Fußball-Supercups wird weiterhin im fernen Ausland ermittelt. Laut Mitteilung der Serie A vom Mittwoch spielen Double-Gewinner Juventus Turin und Cup-Finalist AC Milan am 16. Jänner in Jeddah ( Saudi-Arabien) um den Titel. Jüngste Spielorte waren in Katar, China und den USA.