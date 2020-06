Israels Meister der Hoffnung

Mit 16 Punkten Abstand zum Tabellenzweiten Maccabi Haifa sicherte sich der Verein, der erst vor zwölf Jahren gegründet wurde, schon fünf Runden vor Saisonschluss seinen ersten Meistertitel. Für diesen sensationellen Erfolg reichte ein unspektakuläres 0:0 gegen Verfolger Hapoel Tel Aviv. Maccabi Haifa und Hapoel Tel Aviv hatten sich in den letzten Jahren den Titel untereinander ausgemacht.

Wie stark die beiden Hapoel Ironi Kirjat Schmona unterlegenen Klubs sind, bekam auch Salzburg im Champions-League-Play-off zu spüren. 2009 ( Maccabi Haifa) und 2010 ( Hapoel Tel Aviv) war Israels Meister zu stark für den österreichischen. Aber auch Rapid machte nicht gerade positive Erfahrungen mit israelischen Klubs. Gegen Hapoel Tel Aviv setzte es 2009 in der Europa-League-Gruppenphase zwei bittere Pleiten.

"Kein Zweifel: Der Titel bringt einen Herzschlag in diese Stadt. Er bringt viele lachende Gesichter an einen sehr schwierigen Ort", sagte Trainer Ran Ben Shimon.

Über Jahre war Kirjat Schmona das Ziel von Raketenangriffen aus dem Libanon. Während des Krieges im Sommer 2006 flüchteten viele Bewohner. Damals hatten sich die israelische Armee und die pro-iranische Hisbollah-Milizen blutige Kämpfe geliefert.

Den Wirren hat der Klub standgehalten. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist sich der besonderen Lage von Kirjat Schmona durchaus bewusst: "Ihr habt bewiesen, dass ihr alles erreichen könnt, was ihr euch zum Ziel gesetzt habt. Das ist ein Festtag für alle Menschen in Israel", schrieb in einem Brief an den Verein.