Wie Israels Fußball-Team beim Heimspiel in Ungarn abgeschirmt wird

Palästina in Kuwait

Auch für Palästina geht im Fußball wieder die Normalität los, allerdings auch nicht in der Heimat. Am Donnerstag spielt Palästina in der WM-Qualifikation auswärts gegen den Libanon – allerdings nicht in Beirut, sondern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Heimspiel am Dienstag gegen Australien spielen die Palästinenser in Kuwait.