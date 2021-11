Israel-Coach Ruttensteiner über Österreich, Milletich und Corona

Mit einem weiteren Sieg würden die Israelis damit ihre „Minichance“ auf Gruppenplatz zwei und die Play-off-Teilnahme wahren, falls Schottland in der Republik Moldau Punkte liegen lässt. Ruttensteiner, der am Spieltag in Klagenfurt seinen 59. Geburtstag feiert: „Wir sollten schauen, dass wir unsere Hausaufgaben erfüllen und alles probieren. Nicht, dass man sich am Ende irgendeinen Vorwurf machen muss.“

Später Fehler

Die Schotten nehmen vier Punkte Vorsprung in die letzten beiden Partien mit, treten in der letzten Runde aber noch gegen Gruppensieger Dänemark an. Israel bekommt es daheim mit den Färöern zu tun. Eine bessere Ausgangsposition verhauten sich die Israelis im Oktober mit einer 2:3-Niederlage in Schottland. Der entscheidende Fehler passierte in der 94. Minute nach einem Corner. Ruttensteiner: „Letztendlich ist das Qualität. Das ist schon noch ein großer Unterschied, dass man da zur Spitze aufschließt.“

Er sei mit seinen eineinhalb Jahren als Teamchef aber „nicht unzufrieden“, betonte Ruttensteiner. Sein Vertrag in Israel läuft bis Mai 2022. „Wir sind uns relativ einig, dass man Ende des Jahres eine Entscheidung treffen muss – beendet man, oder geht es weiter?“ Gespräche sollen nach Abschluss der WM-Quali folgen. Ruttensteiner will seine eigenen Möglichkeiten prüfen. „Grundsätzlich taugt mir das Trainersein jetzt“, sagte der frühere ÖFB-Sportdirektor. „Ich kann mir durchaus vorstellen, einen Klub zu trainieren, aber auch in Israel weiterzumachen oder in ein anderes Land zu gehen. Da bin ich sehr offen.“

Präsident gegen ihn

Eine Rückkehr zum ÖFB ist eher auszuschließen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gerhard Milletich oder Peter Schöttel Interesse haben, den Willi Ruttensteiner zurückzubringen.“ Der neue Verbandschef Milletich hatte im Herbst 2017 als Präsidiumsmitglied für Ruttensteiners Abschied vom ÖFB gestimmt. Davor, als Milletich Vorsitzender der ÖFB-Trainerausbildung war, habe er gut mit dem Burgenländer zusammengearbeitet. „Aber letztendlich hat er auch gewollt, dass ich beim ÖFB ausscheide.“

Um den österreichischen Fußball macht sich Ruttensteiner wenig Sorgen. „Man hat so viele internationale Spieler wie noch nie, Spieler bei Real Madrid, Barcelona oder Bayern München – das hätte ich mir im Jahr 2000 nicht einmal zu träumen gewagt. Es ist unglaublich, wie viele Legionäre in den letzten 20 Jahren produziert worden sind. Das war ein Meilenstein.“ Ziel müsse es sein, dass es wie in Ländern wie der Schweiz, Belgien oder Kroatien gelinge, diese Generation mit der nächsten zu ersetzen. „Mit guter Spielerentwicklung ist das möglich, nur ist es nicht leicht.“

Dritter Impf-Stich zählt

Beide Teams sind bereits am Montag in Klagenfurt eingetroffen. Die Corona-Situation ist in Israel derzeit deutlich besser als in Österreich. Der Verlauf ist für Ruttensteiner mittlerweile absehbar. „Alles, was ich in Israel erlebe, kommt immer ungefähr drei Monate später nach Österreich.“

In Israel sei die Welle der dritten Impfungen bereits abgeschlossen. Er selbst habe den dritten Stich bereits erhalten. „Die Zahlen steigen jetzt, dann kommt die dritte Impfung, dann bekommt man es wieder in den Griff.“