"Irgendwie verrückt": Nagelsmann kritisiert Barcelona-Transfers

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wundert sich über die Vielzahl an Zugängen des FC Barcelona, der nach langem Ringen Weltfußballer Robert Lewandowski aus München verpflichtet hat. "Es ist nicht nur Lewy, sie kaufen viele Spieler - ich weiß nicht, wie. Es ist der einzige Klub in der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will. Es ist irgendwie komisch, irgendwie verrückt", sagte Nagelsmann am Dienstag in Washington.

Die hochverschuldeten Katalanen haben bisher für den Brasilianer Raphinha (Leeds United) und Lewandowski mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben. Franck Kessié (zuletzt Milan) und Andreas Christensen (Chelsea) kamen ablösefrei.