Keine Lewandowski-Shirts: Barcelona geht der Buchstabe "W" aus

Nach langem Hin und Her ist es seit wenigen Tagen fix: Robert Lewandowski stürmt künftig für den FC Barcelona. Die Fans der Katalanen sind aus dem Häuschen - was zu einem Kuriosum führte. Die Lewandowski-Trikots waren so begehrt, dass sie in manchen Fanshops rasch vergriffen waren. Und Nachschub gibt es vorerst so schnell keinen. Der Grund: Es ist kein Buchstabe "W" mehr auf Lager.