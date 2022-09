Irans Fußball-Nationalspieler solidarisieren sich mit Protesten in der Heimat

Gewalt sei inakzeptabel und werde die Probleme des Landes definitiv nicht lösen, so der Profi vom FC Porto.

Südstadt-Torschütze war Erster

Auslöser der Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei im Iran hatte sie wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" festgenommen. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Die junge Frau war ins Koma gefallen und am 16. September in einem Krankenhaus gestorben. Seitdem demonstrieren landesweit die Menschen gegen den repressiven Kurs der Regierung.

Der für Bayer Leverkusen spielende Sardar Azmoun hatte die Proteste bereits während des Trainingslagers mit den Freundschaftsspielen gegen Uruguay (1:0) in St. Pölten und Senegal (1:1) in Maria Enzersdorf unterstützt. "Ich hoffe nur, dass die Frauen im Iran eines Tages den Status haben werden, den sie auch verdienen", schrieb der 27-Jährige, bevor er in der Südstadt ein Tor gegen Senegal schoss.