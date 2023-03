Iran empfing Russlands Nationalelf für ein Freundschaftsspiel

Inmitten politischer Isolation hat der Iran die russische Fußballnationalmannschaft empfangen. Das Freundschaftsspiel in der Hauptstadt Teheran am Donnerstagabend endete 1:1 und galt vordergründig als politische Begegnung. Die Tore erzielten Mehdi Taremi bzw. Anton Mirantschuk jeweils per Elfmeter. Russland ist nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine vom Weltverband FIFA und der Europäischen Fußball-Union UEFA von deren Bewerben ausgeschlossen.