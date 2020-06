Rachimow: "Beide Teams werden zur EM fahren"

Wenn jemand vier Handys besitzt, heißt das noch lange nicht, dass er einfach zu erreichen wäre. Wer Stanislaw Tschertschessow in einer ruhigen Minute ans Ohr bekommen will, benötigt Geduld. "Entschuldigung, ich habe gerade mit dem Teamchef telefoniert", sagt der Trainer von Dynamo Moskau, der seinen Verein soeben in die K.-o.-Phase der Europa League geführt hat.

Der Teamchef heißt Fabio Capello und dürfte dieser Tage in Russland ähnlich beliebt sein wie Wladimir Putin in der Ukraine. Viele würden dem knorrigen Italiener gerne Ciao sagen, nachdem das russische Team zuletzt bei der WM (Vorrunden-Aus) und in der EM-Qualifikation (1:1 gegen Moldawien) enttäuscht hatte. Aber Tschertschessow lässt nichts über ihn kommen: "Wir tauschen uns regelmäßig aus, er macht seinen Job." Der 51-Jährige glaubt, dass das Match in Wien eine Trendwende sein könnte. "Dass Alaba fehlt, ist sicher kein Nachteil für uns."

Aber eigentlich redet Tschertschessow lieber über seinen Ex-Verein Innsbruck. Seine Familie lebt noch in Rinn bei Innsbruck, er selbst nützt jede Gelegenheit, um nach Tirol zu kommen. Dass seine Tiroler, für die er ein Jahrzehnt als Spieler und Trainer am Ball war, jetzt in Liga zwei dahinvegetieren, kann er nicht nachvollziehen: "Das tut weh."