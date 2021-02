Inter marschiert weiter in Richtung Meistertitel

Inter Mailand ist auf dem Weg zum Meistertitel in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter souverän unterwegs. Die Mailänder setzten sich am Sonntag gegen den Liga-13. Genoa 3:0 durch, feierten den fünften Sieg in Folge und hielten den Vier-Punkte-Vorsprung auf Verfolger AC Milan aufrecht. Der Lokalrivale setzte sich im Schlager der 24. Runde bei der AS Roma mit 2:1 durch und erhöhte den Abstand auf den drittplatzierten Titelverteidiger Juventus Turin auf sechs Zähler.

Juve hat allerdings eine Partie weniger als die direkten Konkurrenten ausgetragen. Für Inter trafen Romelu Lukaku mit einem Blitztreffer schon nach 32 Sekunden, Matteo Darmian (69.) und Alexis Sanchez (79.). Lukaku sorgte nicht nur für seinen 18. Saisontreffer, sondern bereitete auch die anderen beiden Tore vor. In den jüngsten sieben Serie-A-Partien musste der Leader nur einen Gegentreffer hinnehmen.

Milan ging durch einen verwandelten Elfmeter von Franck Kessie (43.) knapp vor der Pause in Front. Nach dem Ausgleich durch Jordan Veretout (50.) avancierte Milan-Stürmer Ante Rebic (58.) zum Matchwinner. Die Römer haben nun schon acht Zähler Rückstand auf Milan. Zwei Zähler fehlen auf Juve und auch auf Atalanta Bergamo, das mit einem 2:0 bei Sampdoria Genua zum dritten Mal in Folge drei Punkte holte.