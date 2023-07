Innviertel statt Josko: Die SV Ried ändert ihren Stadion-Namen

Die Bundesliga-Kicker der SV Ried spielen ab sofort in der "Innviertel Arena". Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wurde der Name des Stadions in Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich, Oberösterreich Tourismus und dem Tourismusverband geändert.

Der bisherige Namensgeber Josko bleibe dem Verein als Sponsor erhalten. "Die SV Guntamatic Ried ist untrennbar mit der Region und den Menschen, die hier leben, verbunden", erklärte SVR-Präsident Thomas Gahleitner.