Kuljic: "Du darfst nicht an draußen denken"

Wann die Berufung verhandelt wird, ist noch nicht bekannt. Kuljic hofft auf eine baldige endgültige Entscheidung in seinem Fall. "Dann ist es, wie es ist, was wiederum gut für meinen Kopf ist." Sein Denken erfolgt von Tag zu Tag, von Schritt zu Schritt.

Konkrete Gründe für seine Aktivitäten, die ihn ins Gefängnis Graz-Jakomini brachten, hat er schon in der Verhandlung genannt. "Ich würde einiges anders machen. Ich war , wie ich war. Ich war bei den meisten Spielabsprachen dabei, das habe ich auch ausgesagt. Auf dem Platz war ich dagegen selten dabei. Ich habe viele Fehler gemacht." In manchen Punkten fühlt er sich ungerecht behandelt. Während sich er in Haft befindet, erhielt Mitspieler Dominique Taboga eine bedingte Strafe. "Irgendwo bin ich schon wütend. Er wollte seine Haut retten, das ist wiederum verständlich."

Das bis dato gültige Entlassungsdatum für Kuljic ist der 13. November 2018. "Ich werde ganz neu anfangen. Und werde den Menschen etwas zurückgeben, die zu mir stehen." Am meisten fehlen ihm die sozialen Kontakte. "Du bist hilflos und angewiesen, kannst nur hoffen, dass man das an dir schätzt, was sie an mir gehabt haben, dass die Menschen zu mir stehen und auch durchhalten. Die Leute draußen sind ja oft mehr gestraft als du selbst und haben nichts gemacht."

Eines aber hat er sich fest vorgenommen, wenn er wieder frei ist. "Ich werde das Rückgrat haben, die Kärntner Straße so wie früher einen Tag lang rauf und runter zu gehen und mich den Blicken zu stellen. Das muss ich für mich machen. Ich kann dann allen sagen, was Gefängnis bedeutet."