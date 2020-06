In Serbiens Fußballstadien brennen schon wieder die Freudenfeuer

Am vergangenen Wochenende etwa drängten sich dicht an dicht die Ultras von Roter Stern Belgrad in ihrer Fankurve im berühmten Maracana-Stadion. Von Baby-Elefanten dürfte in der serbischen Hauptstadt noch keiner was gehört haben. Es wurden Freudenfeuer entzündet, nicht nur weil Roter Stern das Heimspiel gegen Radnik mit 4:1 gewann, sondern weil der Traditionsklub sich auch vorzeitig zum Meister gekürt hat.