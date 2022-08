In sechs Tagen zum Titel: Die kürzeste Fußball-Meisterschaft der Welt

Gefährliche Anreise

Zur Meisterschaft können die Teams und Fans nur per Boot oder Flugzeug anreisen. Der Weg ist beschwerlich und nicht ungefährlich. 2004 segelten drei Spieler über die Disko-Bucht im Nordwesten Grönlands zum Bewerb. Weil ihr Boot auf Grund gelaufen war, kamen sie nie dort an.

Um einem Klub in Grönland beizutreten, müssen Spieler zuerst ein Probetraining bestreiten und einen Mitgliedsbeitrag (zwischen 70 - 75 Euro) zahlen. Im Juli finden meist die regionalen Qualifikationsturniere statt, bevor es für die besten Teams zur Meisterschaftswoche im August geht. Diese startete am Montag, endet am Sonntag und ist für viele der Höhepunkt des Jahres.

Das derzeitige Format besteht aus zwei Vierergruppen mit Halbfinalspielen und einem Finale, in dem der Meister ermittelt wird. Die erste Meisterschaft wurde 1954 ausgetragen.