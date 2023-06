In nur 3,5 Stunden: ÖFB-Kracher gegen Belgien bereits ausverkauft

Die erfolgreichen Auftritte des österreichischen Nationalteams in der EM-Qualifikation haben auch bei den Fans eine neue Euphorie geweckt. Das machte sich nun auch beim Ticket-Kauf für das nächste Heimspiel im Oktober gegen Belgien am 13., Oktober bemerkbar. Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte waren in etwa 3,5 Stunden alle 45.000 Tickets vergriffen. Das Spiel ist damit jetzt schon ausverkauft.

➤ Mehr dazu: Warum das ÖFB-Team unter Rangnick wieder begeistert