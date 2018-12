In der Wiener Stadthalle gibt es wieder Zaubertricks

Auch wenn es sich nicht um das große Stadthallenturnier in der großen Halle D handelt, so wird doch die Wiener Tradition des gepflegten Hallenkicks mit Tricks hoch gehalten. Gespielt wird in zwei Fünfer- und zwei Sechsergruppen, die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für den Finaltag, an dem zunächst vier Kreuzspiele auf dem Programm stehen, ehe in den Halbfinali und im Endspiel der Nachfolger von Titelverteidiger Karabakh ermittelt wird.

Eine Wiederholung des Erfolgs von 2018 ist allein schon deswegen nicht möglich, da aus Karabakh im Zuge der Namensänderung FC Mauerwerk wurde. Es wird also einen „neuen“ Sieger geben.