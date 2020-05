Im Nationalteam wird es wieder lustig

Dietmar Constantini bereitet sich offensichtlich schon auf die Wintersaison vor. Denn seine Linienwahl in Sachen Personalpolitik erinnert abermals an einen Slalom. Nach drei Länderspielen ohne Unruheherd Marko Arnautovic ist es für den Teamchef an der Zeit, wieder für Action innerhalb der Mannschaft zu sorgen. Er berief den Bremen-Legionär nach zwei guten Auftritten für die Länderspiele gegen Deutschland und die Türkei verspätet ein.



Und er ignoriert damit den Umstand, dass einige Führungsspieler des Teams in letzter Zeit erleichtert waren über die Abwesenheit des Exzentrikers, der nach dem 0:2 in der Türkei Stefan Maierhofer verbal unter der Gürtellinie attackiert hatte, im Anschluss mit Emanuel Pogatetz und Jürgen Macho in der Kabine aneinander gekracht war und in Folge nicht mehr in den Kader einberufen wurde.