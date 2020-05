Im Hanappi-Stadion sind nur noch die Bagger zuhause

Rapid hat das Hanappi-Stadion an die Bauleiter der Strabag übergeben. Es ist jetzt auch offiziell eine Baustelle", sagt Harry Gartler, der für den Fußball-Rekordmeister das Jahrhundertprojekt " Allianz Stadion" leitet. Begleitet wurde Gartler beim Baustellen-Rundgang von einer großen Medienschar. Das Interesse am Abriss des 37 Jahre alten Stadions ist so enorm, dass gestern sogar die Live-Übertragung von der eigens installierten Webcam wegen Überlastung ausfiel.