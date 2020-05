Der letzte Ansturm der Sesselkleber

Über die charmante und zugleich lukrative Idee der Abrissparty (rund 200.000 Euro Einnahmen) wurde zuletzt in Deutschland, England, Niederlande, Italien und sogar in Brasilien und Japan berichtet. In den Gesichtern der Fans ist kindliche Freude, aber auch Wehmut zu sehen. "Das ist schon traurig", sagt Rekordfan Jürgen Hartmann, als er seinen Abo-Sitz aus dem zweiten Wohnzimmer entfernt.

Bevor der erste Bagger einrollt, gibt es noch das überdimensionale "Familienbild" mit der Mannschaft und 3000 singenden Mitgliedern auf der Tribüne. Da das Hanappi-Stadion als erstes österreichisches Stadion in die " Google Special Collection" aufgenommen wurde, ist es zumindest im Netz für die Ewigkeit festgehalten. Und wer sich ein Bild vom Bau des Allianz Stadions machen will, findet ab sofort auf der Rapid-Homepage eine in luftiger Höh’ montierte Webcam: Das Hanappi-Stadion ist Geschichte, doch am Gerhard-Hanappi-Platz 1 entsteht Größeres.

Bilder von der Abrissparty