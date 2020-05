Ildiz 9. Ausfall bei Rapid

Die Serie an Ausfällen geht bei Rapid weiter. Muhammed Ildiz ist erkrankt und damit die Nr. 9 auf der schwarzen Liste vor dem Europa-League-Spiel in Leverkusen am Donnerstag. Der zentrale Mittelfeldspieler ist nach Hofmann, Heikkinen, Alar, Drazan und dem gesperrten Burgstaller der sechste Stammspieler, der am Mittwoch nicht im Flieger sitzen kann.

Da Trainer Schöttel nicht mit nur drei Ersatzspielern beim deutschen Spitzenteam antreten will, werden drei Amateure mitgenommen. Defensivspieler Osarenren Okungbowa, 18, Mittelfeldspieler Eldis Bajrami, 19, und Stürmer Daniel Randak, 19, sind länger als zwei Jahre durchgehend beim Verein und durften deshalb als Nachwuchsspieler nachnominiert werden.

Amateur Dominik Starkl, der beim 1:2 gegen Sturm mit einem Assist zum Profi-Debüt gefallen konnte, kam hingegen erst vor einem Jahr aus St. Pölten. Der seit Dienstag 19-Jährige wurde im Sommer nicht auf die UEFA-Liste gesetzt und darf nach nur einer Saison bei Rapid auch nicht nachrücken. Schöttel meint: "Wir versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen und wollen unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen."

Die 4200 Rapid-Fans reisen jedenfalls mit wenig Hoffnung nach Leverkusen.