Ibrahimovic: Ohrfeige für den Gegner, Rot für Zlatan

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat nach einer hinterrücks ausgeteilten Ohrfeige für seinen Gegenspieler in der amerikanischen MLS die Rote Karte gesehen. Der 36-jährige Fußball-Profi von Los Angeles Galaxy flog in der Partie bei Montreal Impact am Montag (Ortszeit) in der 42. Minute vom Platz.

Der Stürmer hatten seinem Gegenspieler Michael Petrasso mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen, weil ihm dieser beim Rückwärtsgehen auf den Fuß getreten war. Anschließend waren beide theatralisch zu Boden gegangen und hielten sich den Fuß bzw. Kopf.

Schiedsrichter Ismail Elfath hatte die Szene zunächst nicht beobachtet, sah sich die Situation aber mit Hilfe des Videobeweises noch einmal an und schickte Ibrahimovic in die Kabine. Petrasso sah für die Aktion die Gelbe Karte. Ibrahimovics Club LA Galaxy gewann die Partie trotz der Unterzahl mit 1:0 und steht in der Western Conference auf dem siebenten Tabellenplatz.