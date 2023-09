Wie die Red-Bull-Connection Adi Hütter nach Monaco brachte

Pudelwohl

Derzeit habe der frühere Salzburger Meistertrainer aber das Privileg, einen Topclub trainieren zu können. Der Vorarlberger fühlt sich in Monaco pudelwohl, insbesondere das Trainingszentrum des Clubs in den Hügeln über dem Stadtstaat hat es ihm angetan. "Die Trainingsmöglichkeiten sind fantastisch, so etwas muss man sonst suchen gehen."

Erst vor Kurzem hat der 53-Jährige ein "nettes Domizil" im idyllischen La Turbie ganz in der Nähe des Trainingszentrums bezogen, die ersten zwei Monate lebte er in einem Hotel in Monaco.