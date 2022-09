Adi Hütter: "Rapid hätte mich vor einigen Jahren mehr gereizt als heute"

Seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach

"In Summe hat die Zusammenarbeit nicht so funktioniert und deshalb haben wir uns schlussendlich einvernehmlich getrennt. Ich habe auch nicht so performt, wie es sich gehört und auch nicht so konsequent gehandelt, wie ich es vielleicht in Frankfurt getan habe.“

Ein mögliches Engagement bei Rapid

"Grundsätzlich habe ich jetzt andere Planungen im Kopf. Rapid Wien hätte mich sicher vor ein paar Jahren mehr gereizt als heute. Für mich noch immer ein großer Verein, haben jetzt leider mehrere Probleme, weil es keine ordentliche Führung gibt.“