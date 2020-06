Hütter: "Rapid und Altach rücken uns auf die Pelle"

Zudem will Hütter aus den vielversprechenden Talenten bis Sommer erneut eine international konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen. "Wir wollen wieder einen Angriff auf die Champions-League-Qualifikation starten", sagte der Chefcoach. "Dafür muss man vorher aber einmal Meister werden in Österreich." Auch der Ligazweite darf in der CL-Quali antreten, hat aber einen deutlich schwierigen Weg in die Gruppenphase vor sich.

Grödig, im vergangenen Sommer noch selbst im Europacup, muss kleinere Brötchen backen. "Wir müssen den Abstand nach hinten halten. Gegen Red Bull kann man verlieren. Aber jetzt kommen die Spiele, in denen wir unsere Hausaufgaben machen müssen", erklärte Trainer Michael Baur. Am Mittwoch geht es im Ausweichquartier in Wals-Siezenheim gegen Schlusslicht Wiener Neustadt.

Bei zwei Spielen weniger beträgt der Vorsprung auf den Tabellenletzten fünf Punkte. "Die derzeitige Tabellensituation ist für uns kein Problem", versicherte Baur. Die Spieler sollen sich auf das nächste Spiel in der Red Bull Arena - diesmal als Heimmannschaft - freuen. " Wiener Neustadt wird eine ganz wichtige Partie für uns", sagte Mittelfeldspieler Stefan Nutz. "Da ist verlieren verboten, sonst sind wir hinten mit dabei."