Hütter gegen Glasner: "Ösi-Duell um die Champions League"

Die Sportbild wies den begehrtesten Trainern einen Wert zu. Bayerns Hansi Flick (15 Millionen Euro) führt dabei vor Julian Nagelsmann von Leipzig (12,4). Hinter Rose (7) kommen Hütter (6) und Glasner (4). Adi Hütter ist nach dem Double mit Salzburg und drei Meisterschaften mit Bern 2018 nach Frankfurt gekommen. Dort sorgte er auf dem Weg ins Semifinale der Europa League für Begeisterung. Das Jahr danach war weniger gut, weshalb Sportbild in deutschem Deutsch schrieb: „Er kann auch Krise.“ Jetzt ist der 51-jährige Vorarlberger drauf und dran, Frankfurt erstmals in der Klubgeschichte in die Champions League zu führen. Angeblich hat er eine Ausstiegsklausel um 7,5 Millionen Euro.