Hosiner: "Rekord traue ich mir nicht zu"

Und wie beurteilt der Goleador von früher den Torjäger von heute? „ Hosiner hat tolle Anlagen. Er ist schnell, technisch gut, hat ein Spielverständnis. Vor allem vor dem gegnerischen Tor."

Setzt Hosiner seinen Tor-Lauf fort, dann ist ein Wechsel ins Ausland die logische Folge, auch für Hans Krankl: „Nach Deutschland würde er sicher gut passen. Ich kann ihn mir aber auch in England gut vorstellen.“ Beobachter und Interessenten gibt es, ein Wechsel kommt frühestens im Sommer 2013 infrage.

Der direkte Vergleich

Hans Krankl: Vier Mal österreichischer Torschützenkönig, insgesamt 320 Liga-Tore, spanischer Schützenkönig „Pichichi“ 1979, Goldener Schuh der UEFA 1979. 34 Tore in 69 Länderspielen.

Marc Janko: Zwei Tore für die Admira, 75 Treffer in 108 Spielen für Salzburg. Österreichischer Schützenkönig 2009 mit 39 Toren. Bronzener Schuh der UEFA 2009. 13 Tore in 31 Länderspielen.

Philipp Hosiner: 15 Tore für die Admira in 38 Spielen, 15 Tore für die Austria in 13 Partien.

Ein Länderspiel für Österreich, kein Tor.