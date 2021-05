Horror-Verletzung überschattet Dortmunds Einzug ins Pokalfinale

Duell mit Leipzig

Der famose Auftritt der Borussia vor allem in der ersten Hälfte mit Toren von Giovanni Reyna (16./23. Minute), Marco Reus (27.), Thorgan Hazard (32.) und Jude Bellingham (42.) geriet zur Randnotiz. Auch ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland traf Dortmund nach Belieben. "Fast jeder Torschuss war drin, dann haben wir uns in einen Flow gespielt", befand Marco Reus. Die Gala beschert der Borussia am 13. Mai in Berlin ein Duell mit RB Leipzig um die Rolle als zweite Kraft hinter Bayern München.