Das ist der größte Unglücksrabe im europäischen Fußball

Von Sporting Lissabon ist man derartige Platzierung nicht gewohnt. Nach sechs Runden in der portugiesischen Elite-Liga NOS steht " SCP" auf dem siebenten Rang, was für einen Klub, der in den vergangenen 20 Jahren nur drei Mal (!) am Saisonende nicht unter den besten Drei landete, einfach zu wenig ist.

Die Bilanz der neuen Saison liest sich schlecht: Zwei Niederlagen, zwei Remis und nur zwei Siege stehen zu Buche, zudem gab es zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase eine 2:3-Niederlage gegen PSV Eindhoven. Am Donnerstag in einer Woche steht man im zweiten Match gegen den LASK schon ein wenig unter Druck.