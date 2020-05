Hooligans prügelten sich ins Abseits

Warum Stadionverbote relativ leicht umgangen werden können, erklärt Michael Neugebauer, Leiter der Abteilung Sport im Innenressort: "In Österreich kann jeder Interessent Ordner werden. Es existieren für diesen Job keine Richtlinien. Da schlüpft ein Fan mit Stadionverbot schon einmal durch. Das kann kein Verein in Österreich verhindern."



Der Kampf gegen das Rowdytum kostet Steuerzahler und Vereine sehr viel Geld. Während die Sicherung und die Eskortierung der Fans zum und vom Stadion von der öffentlichen Hand getragen werden, müssen die Vereine den Einsatz der Exekutive im Stadion bezahlen. Neugebauer: "Ein friedliches Match kostet etwa 20.000 Euro. Kommt es zu einem Platzsturm, wie am 22. Mai im Hanappi-Stadion, pendelt sich der Einsatz jenseits der 100.000-Euro-Grenze ein."



Auch die Justiz beschäftigt sich intensiv mit den aggressiven Fans ( der KURIER berichtete). Denn 165 Rapid-Anhänger attackierten am 21. Mai 2009 auf dem Westbahnhof Austria-Fans, die gerade vom Auswärtsmatch aus Linz ankamen. 85 Rapidler wurden angeklagt. Staatsanwalt Thomas Vecsey: "Gröbere Attacken konnten nur verhindert werden, weil die Polizei von dem Vorhaben Wind bekommen hatte. Es handelte sich um kollektive Gewaltbereitschaft." Die Urteile werden - wegen der großen Zahl der Angeklagten - erst 2012 erwartet. In den bekannt aggressiven Fan-Foren - etwa der Rapid-Ultras - wurde vor Prozessbeginn zur Solidarität mit den Angeklagten aufgerufen ...