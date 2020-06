Holzhauser: "Platz zwei ist Ziel und Anspruch"

Fünf Minuten brauchte Raphael Holzhauser, um am Donnerstagmittag zwischen dem Hotel der Stuttgarter Amateure in Belek in jenes der Austria zu wechseln. Damit ist nun auch fix: Der demnächst 22-Jährige ist Austrianer.

Holzhauser unterzeichnete einen Vertrag bis 2018. Nach Philipp Zulechner und Ronivaldo ist Holzhauser der dritte Neuzugang in dieser Saison. Bedenken aufgrund seiner Vergangenheit im Rapid-Nachwuchs hatte er keine. "Da muss man unterscheiden zwischen Nachwuchs und Profis. Hätte ich fünf Jahre für Rapid in der Bundesliga gespielt, wäre das etwas anderes gewesen. So wars aber für mich überhaupt kein Thema", sagte der zentrale Mittelfeldspieler.

Über die Ablösemodalitäten wurde - wie man es von österreichischen Klubs gewohnt ist - Stillschweigen vereinbart. Laut KURIER-Informationen kostet Holzhauser der Austria zwischen 200.000 und 250.000 Euro. Sein Vertrag beim VfB Stuttgart wäre noch bis kommenden Sommer gelaufen.