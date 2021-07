Hoffnungs-Lose in der Europa League

In den letzten Jahren waren die Salzburger bei den Europacup-Auslosungen nicht immer vom Glück verfolgt. In dieser Saison scheint dies anders zu sein. Sollte Österreichs Vizemeister die Hürde Liepājas Metalurgs nehmen und davon ist nach dem 4:1-Auswärtssieg auszugehen, dann wartet in der 3. Runde der FC Senica - ein in jeder Hinsicht gutes Los.



Denn der slowakische Vizemeister, der erst 2009 erstmals in die oberste Liga aufgestiegen ist, ist nicht nur sportlich machbar. Auch die Reise in die nur 100 Kilometer von Wien entfernte Kleinstadt ist durchaus angenehm. Bekanntester Mann beim Europacup-Debütanten ist der Trainer. Der 49-jährige Stanislav Griga stürmte in der Saison 1992/'93 für Rapid.



Salzburg hätte im Hinspiel am 28. Juli Heimrecht, das Rückspiel würde dann eine Woche später in der Westslowakei stattfinden.