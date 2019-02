Höwedes über plötzlichen Reichtum: "Alle fahren schicke Autos"

Er habe sich damals beeinflussen lassen. „Ich war jung und habe gesehen, was sonst so los war in der Bundesliga: Alle tragen teure Uhren und fahren schicke Autos. Da wollte ich als Jungspund nicht als totaler Außenseiter dastehen.“

Über Juventus Turin, wo der Verteidiger 2017/’18 spielte, kam er vergangenen Sommer nach Russland zu Lokomotive Moskau.